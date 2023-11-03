На Украине признали, что не смогут вести боевые действия, если Запад прекратит поддержку

По словам обозревателя газеты The Washington Post Дэвида Игнейшеса, партнеры Киева переключили свое внимание на конфликт Израиля и ХАМАС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Украина не будет способна продолжать боевые действия, если страны Запада остановят поддержку Киева. Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины полковник Геннадий Коваленко.

"Если вы перестанете нас поддерживать, забудьте об Украине. Все настолько просто", - приводит его слова на встрече с делегацией из США внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес.

По его словам, партнеры Киева переключили свое внимание на конфликт Израиля и палестинской группировки ХАМАС, а помехой для продолжения поддержки Украины могут стать политические споры внутри США. При этом журналист отмечает, что нынешний этап боевых действий "изнуряет" Украину.

Украинские чиновники давно признали, что Киев самостоятельно не покрывает даже свои военные расходы. Недавно Верховная рада приняла поправки к бюджету на текущий год, в результате чего его дефицит возрос с запланированных $38 млрд до $54,75 млрд. В октябре Минфин страны сообщил, что с начала этого года Киев получил от Запада в виде грантов и кредитов $33,8 млрд. Ранее в парламенте обсуждался проект бюджета на 2024 год, в котором предусмотрен дефицит более $42 млрд. Ко второму чтению в парламенте власти сократили необходимый объем внешнего финансирования на $1,9 млрд из-за проблем с утверждением законопроекта о финансовой помощи Киеву в США.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях, в котором отсутствует поддержка Украины, а финансирование помощи Израилю предлагается осуществить за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов. При этом спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что нижняя палата Конгресса намерена увязать оказание возможной дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля за южной американской границей. В Белом доме в свою очередь предупредили, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект, если он будет согласован в нынешнем виде в обеих палатах Конгресса.