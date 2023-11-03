WP: Трамп резко против помощи Украине

В отрывке книги, которую опубликовала газета, приводятся слова журналиста Такера Карлсона, который утверждает, что экс-президент настроен "радикально" против помощи Киеву и, как и он сам, ненавидит всю ситуацию вокруг конфликта

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп настроен "радикально" против помощи Украине и ненавидит всю ситуацию вокруг конфликта.

Об этом говорится в книге "Устали побеждать" (Tired of Winning) американского журналиста Джонатана Карла, которая выйдет позднее в ноябре. Выдержку из книги приводит газета The Washington Post.

Автор ссылается на беседу с бывшим ведущим телеканала Fox News Такером Карлсоном, который утверждал, что Трамп выступает против помощи Киеву "более радикально, чем он заявляет публично".

"Я ненавижу войну на Украине больше всего на свете. И [Трамп], наверное, единственный человек, который со мной в этом согласен", - указал телеведущий.

Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Техас, заявил, что все перестали говорить про Украину, так как дела там идут плохо. Политик также отметил, что если бы он был президентом США, то конфликта на Украине можно было бы избежать.