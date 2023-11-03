WP: рейды Израиля в Газе превращаются в полномасштабную операцию

По мнению журналистки газеты Лавдей Моррис, "видеозаписи и спутниковые снимки с поля боя свидетельствуют о нарастании кровопролитной операции на нескольких фронтах"

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Ограниченные рейды израильских войск в секторе Газа переходят в полномасштабною наземную операцию. Такое мнение выразила журналистка газеты The Washington Post (WP) Лавдей Моррис.

По ее словам, подробности наземного наступления Израиля в анклаве остаются скудными, а журналисты не могут туда попасть. "Однако интервью с жителями, экспертами и израильскими солдатами, а также видеозаписи и спутниковые снимки с поля боя свидетельствуют о нарастании кровопролитной операции на нескольких фронтах", - пишет Моррис. По данным автора, в то время, как одна часть израильских подразделений "пытается разделить анклав надвое, отрезав север от юга, другая продвигается с востока и северо-запада к опорному пункту [радикальной палестинской группировки] ХАМАС в городе Газа".

Согласно оценкам Моррис, небольшие рейды израильских военных "уступают место полномасштабному наземному вторжению, создавая новые опасности для охваченных страхом мирных жителей". Как подтвердил ей солдат израильской армии, задействованный в наступлении в анклаве, если раньше его интенсивность составляла "100%, то теперь - 200%". Другой израильский артиллерист заявил журналистке, что опасения касательно угроз гражданскому населению отошли на второй план. "Вначале мы старались действовать так, чтобы затронуть как можно меньше гражданских лиц, теперь это война", - прокомментировал он артиллерийские удары своего подразделения. По мнению бывшего сотрудника израильской разведки Ави Мелада, "очевидно, что в настоящее время [в Газе] идет масштабная наземная операция".

Телеканал Al Jazeera сообщил 2 ноября со ссылкой на Минздрав анклава, что число жертв эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа увеличилось до 9 061.

Газета The Times of Israel сообщила 3 ноября, что число военнослужащих Армии обороны Израиля, погибших с момента начала сухопутной операции в Газе, достигло 23. Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари информировал, что всего с начала боевых действий 7 октября погибли более 300 израильских военнослужащих.