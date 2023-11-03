3 ноября, 06:24
Военная операция на Украине

В Одесской области зафиксировали повреждения на территории объекта инфраструктуры

Украинские СМИ ранее сообщали о взрывах в регионе

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Повреждения на территории инфраструктурного объекта зафиксированы в Одесской области, где ночью произошли взрывы.

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Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

"Есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в области", - написал он в своем Telegram-канале.

Ночью воздушная тревога длилась в Одесской области больше двух часов, поступали сообщения о взрывах. Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, в Винницкой, Кировоградской и Львовской областях. 

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