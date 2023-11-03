Южная Корея выразила сожаление из-за отзыва ратификации ДВЗЯИ в России

В Сеуле указали, что договор пользуется поддержкой почти всего международного сообщества

СЕУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея выражает сожаление из-за решения России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Лим Су Сок.

"Правительство выражает глубокое сожаление и разочарование из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ и призывает пересмотреть решение об отзыве", - говорится в заявлении официального представителя. Южная Корея ратифицировала договор в 1999 году. В Сеуле указали, что договор пользуется поддержкой почти всего международного сообщества, и призвали остальные страны ратифицировать его.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию ДВЗЯИ. Этот договор был подписан от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован ею 27 мая 2000 года. Он должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако к настоящему времени договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 из 44 государств, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.

Как отмечается в сопроводительных материалах, принятый закон был разработан с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. При этом уточняется, что документ создает правовую основу для отзыва Россией ратификационной грамоты, но не предполагает выхода страны из ДВЗЯИ.