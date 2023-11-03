3 ноября, 06:40,
обновлено 3 ноября, 06:47

Армения намерена урегулировать все проблемы с РФ путем диалога в дружеской атмосфере

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Проблемы, существующие между Арменией и Россией, должны быть урегулированы путем диалога в дружеской атмосфере. Об этом в парламенте республики заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Есть некоторые проблемы, нас многие вещи не устраивают, насколько я понимаю, в России такое же отношение. Мы уверены, что то, чему удивляются наши российские партнеры, является следствием той политики, которую мы видели в различных СМИ. У нас нет другой позиции, кроме как разобраться в проблемах в конструктивной атмосфере, урегулировать их и двигаться вперед в духе дружбы и сотрудничества. Конечно, это не зависит от одной стороны", - отметил он. 

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