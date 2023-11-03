3 ноября, 07:10

Алиев призвал тюркские государства наращивать сотрудничество в области обороны

Президент Азербайджана отметил, что в настоящее время "в различных регионах мира грубо нарушаются нормы международного права, вспыхивают войны, кровавые конфликты"

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал страны - члены Организации тюркских государств (ОТГ) наращивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

"К сожалению, сегодня в различных регионах мира грубо нарушаются нормы международного права, вспыхивают войны, кровавые конфликты. В таком случае основным гарантом безопасности в первую очередь становится оборонный потенциал стран. Считаю, что сотрудничество между странами - членами [ОТГ] в таких сферах, как безопасность, оборона, оборонная промышленность должно наращиваться еще больше", - сказал азербайджанский лидер, выступая на саммите ОТГ в Астане.

В состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей в ее работе участвуют Туркмения и Венгрия. 

Теги:
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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