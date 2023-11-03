3 ноября, 07:15

На Украине видят "негативный сигнал" в том, что СМИ говорят только о Ближнем Востоке

По словам главы Минфина страны Сергея Марченко, из-за этого начинает ослабевать внимание к спецоперации на Украине

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Внимание к Украине начинает ослабевать из-за событий на Ближнем Востоке, и это для Киева "очень негативный сигнал", сказал министр финансов этой страны Сергей Марченко.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы не можем этого избежать, и это уже происходит. Все крупные СМИ говорят только о Ближнем Востоке, и для нас это очень негативный сигнал", - отметил он в интервью газете Corriere della Sera.

Комментируя разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), Марченко признал, что на Западе "есть усталость, она неизбежна". "Но лидеры ЕС и G7 признают, что поддержка будет до тех пор, пока Украина не выиграет", - полагает он.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно призывает страны Запада предоставить Украине поддержку. В Киеве открыто заявляют, что самостоятельно едва покрывают военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров.

Как отмечал Марченко, желающих выделять деньги Киеву в западных странах становится все меньше, а украинским властям все сложнее просить о новом финансировании. 

Теги:
УкраинаПалестино-израильский конфликтВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация