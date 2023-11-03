На Украине видят "негативный сигнал" в том, что СМИ говорят только о Ближнем Востоке

По словам главы Минфина страны Сергея Марченко, из-за этого начинает ослабевать внимание к спецоперации на Украине

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Внимание к Украине начинает ослабевать из-за событий на Ближнем Востоке, и это для Киева "очень негативный сигнал", сказал министр финансов этой страны Сергей Марченко.

"Мы не можем этого избежать, и это уже происходит. Все крупные СМИ говорят только о Ближнем Востоке, и для нас это очень негативный сигнал", - отметил он в интервью газете Corriere della Sera.

Комментируя разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), Марченко признал, что на Западе "есть усталость, она неизбежна". "Но лидеры ЕС и G7 признают, что поддержка будет до тех пор, пока Украина не выиграет", - полагает он.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно призывает страны Запада предоставить Украине поддержку. В Киеве открыто заявляют, что самостоятельно едва покрывают военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров.

Как отмечал Марченко, желающих выделять деньги Киеву в западных странах становится все меньше, а украинским властям все сложнее просить о новом финансировании.