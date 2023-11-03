В Азербайджане заявили, что в восстановление Карабаха вложили $7 млрд за три года

Президент страны Ильхам Алиев отметил, что в 2024 году планируется выделить не менее $2,4 млрд

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Азербайджан за три года после завершения военных действий в Карабахе вложил в восстановление региона $7 млрд, в 2024 году планируется выделить не менее $2,4 млрд. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

"Сразу после завершения <…> войны три года назад Азербайджан приступил к широкомасштабным восстановительным и строительным работам на освобожденных от оккупации территориях. В этих целях из бюджета Азербайджана уже израсходованы средства в объеме $7 млрд. В следующем году планируется выделить не менее $2,4 млрд", - сказал Алиев.

По словам президента Азербайджана в рамках реализуемой в стране программы "Великое возвращение" в города Лачин и Физули, а также в три села, уже возвратились бывшие вынужденные переселенцы. "До конца 2026 года предусматривается возвращение в Карабах и Восточный Зангезур более 140 тыс. человек", - отметил он.