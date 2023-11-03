Китай призвал ООН прилагать больше усилий для решения палестино-израильского вопроса

Заместитель представителя Китая при ООН Гэн Шуан осудил действия, наносящие ущерб гражданскому населению, и выступил против любой практики, нарушающей международное права

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Международное сообщество должно придерживаться основополагающего направления решения о двух государствах и прилагать больше усилий для продвижения всеобъемлющего решения палестино-израильского вопроса. Об этом заявил заместитель представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Специального комитета по Уставу ООН и усилению роли Организации Объединенных Наций.

"Международное сообщество должно придерживаться фундаментального направления "решения о двух государствах" и прилагать больше усилий для продвижения всеобъемлющего, справедливого и прочного решения палестино-израильского вопроса", - приводит агентство Xinhua слова Гэн Шуана.

Китай осуждает все действия, наносящие ущерб гражданскому населению, и выступает против любой практики, нарушающей международное права. Пекин призывает к прекращению огня и боевых действий как можно скорее, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, отметил он.

Гэн Шуан констатировал, что Совет Безопасности несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности и должен сыграть подобающую ему роль в урегулировании нынешнего кризиса.

"Как один из основателей Организации Объединенных Наций и постоянный член Совета Безопасности Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции и намерен играть активную роль в мирном урегулировании острых региональных и международных проблем", - резюмировал Гэн Шуан.