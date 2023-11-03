ХАМАС заявило о готовности пойти на "полный компромисс" по обмену пленными с Израилем

Как отмечает телеканал NBC News, Израиль "вряд ли согласится" на подобный шаг

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС готово на "полный компромисс" по вопросу обмена пленными с Израилем. Об этом сообщил представитель руководства движения Гази Хамад в интервью телеканалу NBC News.

"Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. <...> Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные сейчас же отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы отпустить всех заложников, как военных, так и гражданских лиц, и к освобождению всех узников из центров содержания в Израиле", - указал он.

Как отмечает телеканал, Израиль "вряд ли согласится" на подобный шаг. Затрагивая ситуацию вокруг конфликта в целом, Хамад выступил с утверждением, что группировка будет "продолжать борьбу против оккупации", так как "имеет на это законное право в соответствии с нормами международного права". Хамад также назвал "прекращение агрессии" Израиля одним из главных условий для дальнейших переговоров, в том числе по вопросу обмена пленными.

Касаясь нападения на Израиль 7 октября, представитель ХАМАС сообщил, что боевики "не намеревались" убивать мирных жителей. "Согласно положениям нашей религии, ислама, запрещено причинять вред мирным жителям или убивать. Что произошло в первый день: когда люди (боевики - прим. ТАСС) вошли на территорию, на свободное пространство, увидели людей, возникли какие-то сложности", - указал Хамад.