Медведчук: Зеленский создал систему, которая его политически уничтожит

Бывший лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" подчеркнул, что отличительным стилем современной украинской политики стало предательство

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, политическим кредо которого стало предательство, уничтожил государство и создал диктатуру нацизма и милитаризма, которая уничтожит его самого. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Он [Зеленский] предал всех, кого мог, сегодня он остался наедине с собой. Теперь у него не осталось никаких союзников, кроме своры лизоблюдов, которые продадут его за сносную цену. Он сам создал систему, которая его политически уничтожит, а возможно, и не только политически", - написал Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

Он подчеркнул, что отличительным стилем современной украинской политики стало предательство. "Ни одно государство никогда не держалось на предательстве. <...> Он [Зеленский] уничтожил государство как таковое, создал преступную диктатуру нацизма и милитаризма, и потому он будет последним президентом страны, которую он так цинично предал", - считает Медведчук.

Предательство как политическое кредо

Медведчук напомнил, что Зеленский пришел к власти, обещая стать "президентом мира", однако на практике оказался "наследником Бандеры". Вместо мира украинцы получили всеобщую мобилизацию. "Зеленский быстро понял, что можно зарабатывать на войне, поскольку США начали с помощью него активно продавливать свои интересы в Европе, и стал активно эти интересы обслуживать. Фактически Зеленский сдал интересы не только Украины, но и ЕС, чтобы стать "любимой женой" [президента США Джо] Байдена", - отметил он.

По словам Медведчука, такая позиция Зеленского обрушила баланс в Восточноевропейском регионе, чего и ожидали в Вашингтоне и Лондоне, но не предвидели в ЕС. "Зеленский просто предал интересы континентальной Европы, заставил под нажимом США и НАТО финансировать Украину, вводить против своих же экономических интересов антироссийские санкции", - подчеркнул политик.

Он отметил, что и ситуацию вокруг ареста украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), которому на Украине предъявили обвинения по нескольким статьям, следует рассматривать в том же контексте тотального предательства. "Сегодня Зеленский сдает своего бывшего благодетеля и протеже с потрохами", - пишет Медведчук.

"Просто ситуация стала ухудшаться, и Зеленский начал сдавать свою команду, что, как правило, делают плохие руководители, чтобы удержаться на месте. <...> А раз сдает, то дела его очень плохи", - подчеркнул Медведчук.