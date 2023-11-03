Премьер Австралии посетит Китай

Также в церемонии открытия 6-й Китайской международной выставки импортных товаров примут участие премьер-министры Кубы, Казахстана и Сербии

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в период с 4 по 7 ноября посетит Китай, где примет участие в церемонии открытия 6-й Китайской международной выставки импортных товаров. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"6-я Китайская международная выставка импортных товаров пройдет в Шанхае с 5 по 9 ноября. По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна в церемонии открытия примут участие премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Кубы, премьер-министр Казахстана и премьер-министр Сербии. По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе посетит Китай с официальным визитом 4-7 ноября", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.