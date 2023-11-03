В Армении указали на проблемы с доставкой вооружения, закупленного в разных странах

По словам главы МИД республики Арарата Мирзояна, страна может приобретать оружие из гораздо большего числа государств, чем партия "Армения" "могла бы когда-либо мечтать"

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Армения испытывает логистические проблемы с доставкой вооружения, закупленного в разных странах. Об этом в парламенте заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

"Мы можем приобретать оружие из гораздо большего числа стран, чем ваша партия могла бы когда-либо мечтать. Конечно, есть проблемы с логистикой, мы завезли гораздо больше оборонительного вооружения, наступательных целей у нас нет. Да, не секрет, что есть такие логистические проблемы", - ответил он на вопрос оппозиционного депутата из фракции "Армения".

Ранее французские СМИ сообщили, что Париж намерен направить в Армению три радара противовоздушной обороны, которые способны обнаруживать малоскоростные и низколетящие цели, такие как дроны, а также скоростные истребители, летящие на большой высоте. Также Индия поставит Армении вооружение. Согласно газете The Economic Times, сумма контрактов составляет $244,7 млн. В соответствии с ними Индия уже продала Армении реактивные системы залпового огня "Пинака" собственной разработки, которые впервые были проданы за границу, а также противотанковые ракеты и партию боеприпасов. Поставки оружия осуществлялись по транспортному коридору через территорию Ирана.