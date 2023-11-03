Венгрия заявила о готовности стать европейской опорой моста между Востоком и Западом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто предупредил об опасности деления мира на блоки и разрыва экономических контактов между различными регионами по политическим и идеологическим причинам

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Венгрия готова стать европейской опорой моста между Востоком и Западом, которые должны сохранить тесное сотрудничество в экономике и других областях. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в Астане на встрече со своими коллегами из Организации тюркских государств (ОТГ).

Глава МИД предупредил об опасности нового деления мира на блоки и разрыва экономических контактов между различными регионами по политическим и идеологическим причинам. По его мнению, сложная ситуация в мире, наоборот, требует укрепления международных связей для решения общих проблем. "Необходимо возвести мост между Востоком и Западом, и Венгрия готова стать европейской опорой в этой конструкции", - сказал Сийярто, выступление которого транслировалось в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее венгерское правительство неоднократно заявляло, что хотело бы сделать свою страну "тем местом, где встречаются западные и восточные компании". Будапешт считает, что сформированный в Венгрии инвестиционный режим для зарубежных предпринимателей является одним из наиболее благоприятных в Евросоюзе.

Совещание министров иностранных дел стран ОТГ состоялось перед началом саммита этой организации в Астане. ОТГ была создана в 2009 году как Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Свое нынешнее название она получила в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей в ее работе участвуют Туркмения и Венгрия. На саммите в Анкаре в марте 2023 года в качестве наблюдателя также присутствовала непризнанная международным сообществом Турецкая Республика Северного Кипра.

Венгрия имеет статус наблюдателя в организации с 2018 года. Начиная сотрудничество с ОТГ, венгерское правительство напоминало о тесных этнокультурных связях со странами Центральной Азии, а также о турецком влиянии на развитие Венгрии, которая в XVI веке находилась под властью Османской империи. Однако помимо исторических связей интерес Венгрии к ОТГ объясняется стремлением к экономическому взаимодействию с Турцией и странами Центральной Азии. Контакты между ними в промышленной, банковской, транспортной и других областях развиваются в последние годы высокими темпами.