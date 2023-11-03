Компартия Молдавии оспорила в Конституционном суде увольнение генпрокурора

В партии коммунистов Республики Молдова считают, что указ "необоснован", нарушает конституцию и противоречит стандартам, установленным ЕСПЧ

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Партия коммунистов Республики Молдова оспорила в Конституционном суде (КС) изданный в сентябре указ президента страны Майи Санду об увольнении с должности генерального прокурора Александра Стояногло.

"Коммунисты опротестовали в КС декрет Майи Санду об освобождении от должности Александра Стояногло", - говорится в сообщении пресс-службы партии. Там считают, что указ "необоснован", нарушает конституцию и противоречит стандартам, установленным Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Стояногло был отстранен от должности в октябре 2021 года в рекордно короткие сроки и на основании, которые не были доказаны до сих пор. Это обвинения в злоупотреблении служебным положением, коррупции и других правонарушениях. Бывший генпрокурор назвал свое дело политическим. Он заявил, что Санду требовала от него открыть уголовные дела на лидеров крупнейших оппозиционных партий и заинтересована в установлении контроля над Генпрокуратурой.

После своей отставки Стояногло обратился в ЕСПЧ, который признал, что отстранение проходило с нарушениями, чиновник был лишен права на защиту в суде. После этого адвокаты Стояногло оспорили отставку в районном суде Кишинева. Они уточнили, что в ЕСПЧ было направлено еще одно обращение. Оно касается злоупотреблений при аресте, который, по словам адвокатов, основывался на сфальсифицированных делах.