Токаев предложил систематизировать стандарты и терминологию ОТГ

По словам президента Казахстана, эта инициатива открывает путь к свободному экспорту товаров на общий рынок

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой систематизировать стандарты и терминологию Организации тюркских государств и принять соответствующий законопроект.

"Важно обеспечить синхронное развитие тюркских государств. Мы считаем целесообразным систематизировать стандарты и терминологию наших государств. В связи с этим я призываю вас в кратчайшие сроки рассмотреть типовой законопроект и одобрить его", - сказал Токаев на саммите Организации тюркских государств в Астане.

По его словам, эта инициатива открывает путь к свободному экспорту товаров на общий рынок. "Единые стандарты позволят обеспечить ежегодный рост ВВП примерно на 1%. Сейчас валовой внутренний продукт наших стран равен почти $1,4 трлн. В этом году товарооборот между членами организации превысил $22 млрд. Данный показатель можно увеличить в 1,5 раза, если будут утверждены общие требования", - уверен Токаев.

Он также предложил создать референс-центр Организации тюркских государств. "Этот центр позволит обеспечить взаимное признание результатов испытаний продукции, а также провести новые исследования в области химической и пищевой промышленности", - уточнил президент Казахстана.