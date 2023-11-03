В Швеции сообщили о погибших в Газе подданных страны

Подробности не сообщаются

СТОКГОЛЬМ, 3 ноября. /ТАСС/. Подданные Швеции погибли в секторе Газа. Об этом со ссылкой на МИД королевства пишет газета Dagens nyheter.

"МИД получил информацию от местных властей о том, что в Газе погибли шведы", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве. Подробности не сообщаются со ссылкой на обстоятельства, так как получить подтверждение информации сложно.

По оценке МИД, в Газе находятся около 400 лиц со шведскими паспортами или имеющих ВНЖ в королевстве. Всего в этом районе находится более 7 500 человек с иностранными документами.