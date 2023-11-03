Следующий саммит Организации тюркских государств пройдет в Киргизии в 2024 году

В состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей в ее работе участвуют Туркмения и Венгрия

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Очередной саммит Организации тюркских государств состоится в Киргизии в 2024 году. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 10-й встрече лидеров стран объединения в Астане.

"Следующий, 11-й саммит Организации тюркских государств пройдет в Киргизии", - сказал он.

Ранее киргизский президент Садыр Жапаров сообщил, что его страна готова провести у себя встречу на высшем уровне в 2024 году.

Лидеры стран Организации тюркских государств по итогам саммита в Астане подписали декларацию и Астанинский акт. "Я выдвинул инициативу о награждении президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Высшим орденом тюркского мира за большой вклад в развитие тюркских народов", - сказал президент Казахстана.

В текущем году Узбекистан председательствует в ОТГ. На саммите в Астане казахстанская сторона приняла председательство в организации на будущий год.

В состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей в ее работе участвуют Туркмения и Венгрия.