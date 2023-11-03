Орбан: расчеты лидеров ЕС на поражение РФ и смену руководства страны не сработают

По мнению премьер-министра Венгрии, Европе нужна другая стратегия

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Расчеты лидеров Евросоюза на поражение России в конфликте с Украиной и смену руководства в Москве безосновательны, Европе нужна другая стратегия. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Астане на саммите Организации тюркских государств.

Коснувшись украинского конфликта, он заявил, что стратегия лидеров ЕС "потерпела полный провал". "Они думают, что Украина победит, а Россия проиграет, после этого в России сменится руководство и они будут вести переговоры уже с новым руководством России. Это провальный план. Он очень амбициозный, но он не сработает", - сказал Орбан.