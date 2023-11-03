ЦАХАЛ атаковал отряд боевиков при попытке обстрела Израиля противотанковыми ракетами

Подразделения Армии обороны Израиля также ликвидировали террористический отряд "Хезболлах" на территории Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Израильский танк ночью атаковал "отряд террористов" при попытке запустить противотанковые ракеты из Ливана в сторону Израиля. Об этом сообщил в социальной сети X (ранее Twitter) официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

"Ночью танк ЦАХАЛ атаковал отряд террористов, пытавшихся запустить противотанковые ракеты с территории Ливана по территории Израиля в районе горы Дов", - написал он.

Кроме того, "вчера вечером подразделения ЦАХАЛ ликвидировали террористический отряд "Хезболлах" на территории Ливана и нанесли ущерб террористической инфраструктуре этой организации в ответ на обстрел, который велся с территории Ливана по территории Израиля", добавил Хагари.

Армейская пресс-служба сообщила, что "вчера (2 ноября - прим. ТАСС) солдат ЦАХАЛ получил ранение средней степени тяжести, еще один солдат-резервист был ранен легко после того, как БПЛА поразил пост ЦАХАЛ в районе горы Дов". "Солдаты были эвакуированы в госпиталь для оказания медицинской помощи", - добавили в ведомстве.