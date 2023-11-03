3 ноября, 08:05
Военная операция на Украине

Орбан: Европе нужна новая система безопасности, приемлемая одновременно для РФ и Украины

Премьер-министр Венгрии отметил, что подход Евросоюза к украинскому конфликту потерпел полный провал и нужен план Б, который предусматривает прекращение огня и мирные переговоры

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Европа нуждается в новой системе безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины.

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Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Астане на саммите Организации тюркских государств.

Он отметил, что подход Евросоюза к украинскому конфликту потерпел полный провал и сейчас нужен план Б, который предусматривает прекращение огня и мирные переговоры. "Венгрия поддерживает план Б. Мы призываем к построению новой архитектуры европейской безопасности, которая будет приемлема и для России, и для Украины", - сказал Орбан. 

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УкраинаРоссияВенгрияОрбан, ВикторВоенная операция на Украине
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