В ОАЭ считают, что экстремисты могут воспользоваться ситуацией в секторе Газа

Государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов Нура бинт Мухаммед аль-Кааби отметила, что ОАЭ работают над "достижением немедленного и полноценного гуманитарного прекращения огня", чтобы в палестинский анклав могла быть доставлена гуманитарная помощь

ДУБАЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Существует риск распространения палестино-израильского конфликта на другие страны региона, ситуацией в секторе Газа могут воспользоваться экстремистские группировки для продвижения своих радикальных идеологий. Об этом заявила государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов Нура бинт Мухаммед аль-Кааби.

"Поскольку мы продолжаем работать над прекращением этой войны, мы не можем игнорировать более широкий контекст и необходимость снизить температуру в регионе, которая приближается к точке кипения", - цитирует ее эмиратская газета The National. "Риск распространения конфликта [на страны] региона и дальнейшей эскалации реален, как и риск того, что экстремистские группировки воспользуются ситуацией для продвижения своих идеологий", - отметила аль-Кааби.

По словам госминистра, ОАЭ работают над "достижением немедленного и полноценного гуманитарного прекращения огня", чтобы в палестинский анклав могла быть доставлена гуманитарная помощь. Аль-Кааби также призвала "немедленно положить конец этому конфликту".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа.