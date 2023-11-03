Токаев призвал расширить СБ ООН за счет стран глобального Юга

Президент Казахстана отметил, что "в работе Совета Безопасности наблюдается застой"

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в Совет Безопасности ООН должны войти страны, представляющие все регионы мира, в том числе государства глобального Юга.

"Не секрет, что сейчас наблюдается застой в работе Совета Безопасности ООН. В такой ситуации следует усилить роль Генеральной Ассамблеи. В то же время необходимо быть более конструктивным в деле реформирования Совета Безопасности. На наш взгляд, в этот важный орган должны войти страны, представляющие все регионы мира, в том числе и страны глобального Юга", - сказал Токаев на саммите Организации тюркских государств в Астане.

По его словам, по отношению к сложным глобальным процессам тюркские страны должны проявлять взвешенный подход. "В этом контексте мы должны сделать упор на укрепление тюркской интеграции", - пояснил президент Казахстана.

В Совбез ООН входят 15 стран, из которых пять (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами. Еще 10 избираются в его состав на два года. Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявлял, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Совбез ООН следует расширять не за счет западных стран, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.