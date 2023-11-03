3 ноября, 08:31

В Китае призвали США немедленно снять санкции с Кубы

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что Вашингтон должен "прислушаться к справедливым призывам международного сообщества и снять экономическую блокаду"

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Китай призывает США уважать право каждой страны на собственный выбор пути развития и социальной системы, призывает немедленно снять экономическую блокаду с Кубы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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"Китай всегда выступал за уважение права каждой страны на собственную социальную систему и пути развития, защиту международного порядка, основанного на международном праве, защиту международной справедливости и противодействовал использованию военных, политических и иных средств для принятия односторонних принудительных мер против других государств", - отметил официальный представитель МИД КНР.

Он призвал США "прислушаться к справедливым призывам международного сообщества, уважать право на развитие народа Кубы и других стран, немедленно и полностью снять с Кубы торговую, экономическую и финансовую блокады".

Ранее Генеральная Ассамблея ООН в 31-й раз приняла резолюцию с призывом к США прекратить действие торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы, действующего с 1962 года. В поддержку представленной Кубой резолюции проголосовали 187 стран, против выступили Израиль и США, воздержалась Украина. США разорвали дипломатические связи с островным государством в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны. По данным кубинских властей, эмбарго нанесло ущерб экономике острова в общей сложности на $159 млрд.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации. 

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