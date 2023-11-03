Украина заявила о плане Б на случай прекращения помощи Запада

По словам главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, в его стране уверены, что партнеры продолжат предоставлять помощь

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Украины разработали план Б на тот случай, если Киев перестанет получать помощь от стран Запада, однако уверены, что партнеры продолжат ее предоставлять. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Безусловно [есть план Б], но я бы не ставил вопрос таким образом, что нам нужно уже реализовывать какие-либо шаги на случай, если мы не получим помощь, потому что мы все-таки уверены в том, что помощь будет. Возможно, помощь будет под определенными условиями по поводу контроля тех денег, которые мы получим. Возможно, помощь будет в другом объеме, но точно она будет. Мы над этим работаем", - ответил он в эфире телеканала "Рада" на вопрос о том, готовит ли Киев запасной план.

Говоря о составлении государственного бюджета на 2024 год, Гетманцев подчеркнул, что "ситуация достаточно сложная на финансовом фронте", так как нет гарантий, что Киев получит западную финансовую поддержку в необходимых ему объемах. "В бюджете на 2024 год предусматривается финансовая помощь в размере $42 млрд, но из гарантированных сумм мы имеем лишь $15 млрд - это помощь от Еврокомиссии и программа с Международным валютным фондом", - добавил депутат.

"Мы до сих пор не имеем гарантированной суммы помощи от Соединенных Штатов на следующий год. Понимаем, что без этой поддержки нам будет очень и очень трудно", - прокомментировал Гетманцев споры в Вашингтоне вокруг помощи для Украины.

Украинские чиновники давно признали, что Киев самостоятельно не покрывает даже свои военные расходы. Недавно Верховная рада приняла поправки к бюджету на 2023 год, в результате чего его дефицит возрос с запланированных $38 млрд до $54,75 млрд. В октябре Минфин страны сообщил, что с начала 2023 года Киев получил от Запада в виде грантов и кредитов $33,8 млрд. Ранее в парламенте обсуждался проект бюджета на 2024 год, в котором предусмотрен дефицит более $42 млрд. Ко второму чтению в парламенте власти сократили необходимый объем внешнего финансирования на $1,9 млрд из-за проблем с утверждением в США законопроекта о финансовой помощи Киеву.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях, в котором отсутствует поддержка Украины, а финансирование помощи Израилю предлагается осуществить за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов. При этом спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что нижняя палата Конгресса намерена увязать оказание возможной дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля за южной американской границей. В свою очередь в Белом доме предупредили, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект, если он будет согласован в нынешнем виде в обеих палатах Конгресса.