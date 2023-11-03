На Украине передадут разминирование сельхозземель частным компаниям

Это позволит освободить профессиональных саперов государственных служб для выполнения наиболее сложных задач на объектах инфраструктуры, сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство экономики Украины намерено создать рынок частных компаний для разминирования сельхозугодий, что позволит освободить профессиональных саперов государственных служб для выполнения наиболее сложных задач на объектах инфраструктуры. Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Мы хотим направить усилия службы чрезвычайных ситуаций, службы транспорта на разминирование объектов инфраструктуры, на обход домохозяйств, потому что очень много обращений - 13-14 тысяч - поступили на горячую линию, а для сельхозугодий попытаться создать открытый рынок услуг по разминированию", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

Свириденко отметила, что средства на реализацию этой программы заложены уже в бюджет на 2024 год. "Мы хотим, чтобы аграрии имели возможность приобрести эту услугу. А предоставлять эту услугу будут сертифицированные операторы, которые смогут проводить обследование и разминирование", - добавила она.

Министр указала, что аграрии будут приобретать услуги по разминированию через систему публичных закупок Prozorro и при этом смогут выбрать "самую низкую цену из предлагаемых без потери качества". Затраты им предполагается компенсировать из средств бюджета. Свириденко уточнила, что в рамках действующего четырехлетнего плана на Украине рассчитывают разминировать около 470 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Ранее в Министерстве экономики Украины сообщали о включении специальности "сапер" в число профессий, обучиться которым бесплатно смогут "участники боевых действий, переселенцы, люди, получившие ранения в результате боевых действий, лица с ограниченными возможностями, а также граждане старше 45 лет".