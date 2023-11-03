На саммите Организации тюркских государств в Астане подписали 12 документов

В частности, среди них был Астанинский акт

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран - членов Организации тюркских государств (ОТГ) на саммите в Астане подписали 12 документов, в числе которых Астанинский акт и декларация. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Список документов, подписанных в ходе десятого саммита ОТГ: Астанинский акт; декларация 10-го саммита Организации тюркских государств; решение глав государств о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Высшим орденом тюркского мира", - говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам саммита подписано решение о предоставлении статуса наблюдателя Организации экономического сотрудничества в ОТГ; решение глав государств о присуждении статуса Финансовых центров тюркского мира; решение о принятии новых флагов тюркских организаций сотрудничества; решение глав государств о назначениях; решение об утверждении дня 6 февраля Днем памяти жертв катастрофы и солидарности Организации тюркских государств; решение о правилах управления бюджетом секретариата ОТГ; решение о разработке положения о постоянных представителях ОТГ.

Лидеры стран объединения также подписали протокол о сотрудничестве между соответствующими учреждениями государств - членов Организации тюркских государств в области метрологии и совместный план действий ОТГ по реализации программы транспортной связи на 2023-2027 годы.

В текущем году Узбекистан председательствует в ОТГ. На саммите в Астане казахстанская сторона приняла председательство в организации на будущий год.

В состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей в ее работе участвуют Туркмения и Венгрия.