На Украине сократили сроки поставок вооружения в армию

По словам замминистра обороны страны Ивана Гаврилюка, отменены чрезмерные испытания оружия, не связанные с подтверждением его боеспособности, сократилось количество всевозможных проверок на разных этапах производства, упрощены механизмы поставки оружия и техники в войска

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Украины пересмотрело регламент по поставкам вооружения с предприятий оборонной промышленности в армию. Об этом ведомство сообщает в Telegram-канале.

"С 1 ноября Министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия в вооруженные силы страны. В период военного положения сокращается производственный цикл, а также упрощается процесс испытаний", - говорится в сообщении.

Так, по словам замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка, отменены чрезмерные испытания оружия, не связанные с подтверждением его боеспособности, сократилось количество всевозможных проверок на разных этапах производства, упрощены механизмы поставки оружия и техники в войска.

"Введенные изменения позволят войскам получать новые образцы вооружения и военной техники быстрее. Ранее, например, чтобы обеспечить гарантийный срок хранения (для оружия это 10 лет), новому образцу нужно было пройти ускоренные климатические испытания в течение шести месяцев, а иногда и года, чтобы определить, будет ли он трудоспособен в течение 10 лет. Это требование сейчас отменяется", - пояснил он.

Таким образом, отметил замминистра, теперь Вооруженные силы Украины (ВСУ) и Минобороны будут настаивать на подтверждении только трех факторов: эффективности образца техники, его безопасности для личного состава и надежности в эксплуатации. "Производитель берет на себя полную ответственность за качество изготовленного оружия, объем необходимых испытаний и все риски, связанные с поставкой этого оружия в ВСУ", - заключил Гаврилюк.