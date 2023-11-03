3 ноября, 09:43
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ заявил, что ХАМАС хранит запасы топлива в секторе Газа

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил, что организация направляет топливные ресурсы "на терроризм"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Радикалы ХАМАС хранят существенные запасы топлива на территории сектора Газа и используют его на свои цели. С таким утверждением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, ссылаясь на разговор с "представителем медицинской системы Газы".

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"В ходе телефонного разговора, состоявшегося 2 ноября с представителем медицинской системы Газы, вновь выяснилось, что ХАМАС хранит запасы топлива в секторе Газа и использует его", - написал Хагари на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). По его словам, "представитель больницы заявляет, что запасы топлива ХАМАС, составляющие более полумиллиона литров, находятся в госпитале "Аш-Шифаа". "[Состоявшийся] звонок подтверждает, что ХАМАС контролирует энергетические и топливные ресурсы в секторе Газа и направляет их на терроризм", - добавил Хагари.

Он отметил, "если поставки топлива будут разрешены в сектор Газа, ХАМАС планирует захватить и эти ресурсы". По словам армейского представителя, "ЦАХАЛ продолжит раскрывать информацию, доказывающую, что террористическая организация ХАМАС использует ресурсы гражданского населения сектора Газа в целях терроризма". 

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