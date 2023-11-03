Нетаньяху проводит встречу с Блинкеном в Тель-Авиве

В канцелярии главы правительства отметили, что позже состоится расширенная встреча с членами узкого военного кабинета

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит переговоры один на один с госсекретарем США Энтони Блинкеном в комплексе зданий Минобороны в Тель-Авиве, после чего состоится расширенная встреча с членами узкого военного кабинета еврейского государства. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встречается с госсекретарем США Энтони Блинкеном в министерстве обороны в Тель-Авиве. Сейчас встреча проходит один на один, позже состоится расширенная встреча с членами узкого военного кабинета", - говорится в заявлении.