3 ноября, 09:02
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху проводит встречу с Блинкеном в Тель-Авиве

В канцелярии главы правительства отметили, что позже состоится расширенная встреча с членами узкого военного кабинета

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит переговоры один на один с госсекретарем США Энтони Блинкеном в комплексе зданий Минобороны в Тель-Авиве, после чего состоится расширенная встреча с членами узкого военного кабинета еврейского государства. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встречается с госсекретарем США Энтони Блинкеном в министерстве обороны в Тель-Авиве. Сейчас встреча проходит один на один, позже состоится расширенная встреча с членами узкого военного кабинета", - говорится в заявлении. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБлинкен, Энтони
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