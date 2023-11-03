3 ноября, 09:10

Узбекистан предложил разработать хартию тюркского мира

Президент Шавкат Мирзиёев также призвал активизировать работу по созданию тюркского банка развития

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Узбекистан призывает страны - члены Организации тюркских государств (ОТГ) совместно разработать хартию тюркского мира. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ в Астане.

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"Наша главная цель - укрепление принципов взаимного уважения, доверия и открытости в рамках организации, чтобы совместно и эффективно преодолеть все преграды. В этой связи считаю необходимым разработать хартию тюркского мира, которая отразит единство и сплоченность тюркских народов, их великое прошлое, богатую культуру и исконные ценности. Предлагаю подготовить эту своеобразную символическую энциклопедию с участием ведущих ученых и экспертов сферы", - сказал Мирзиёев. Он также призвал активизировать работу по созданию тюркского банка развития.

"В целях усиления промышленной кооперации между нашими государствами и реализации крупных инвестиционных проектов мы должны активизировать работу по созданию тюркского банка развития. Мы готовы разместить это финансовое учреждение в Ташкенте", - отметил узбекский президент.

Он призвал партнеров по ОТГ совместно реализовывать конкретные меры, направленные на устранение барьеров в сфере торговли, широко внедрять новые механизмы наращивания новых объемов экспорта и импорта, развивать платформы электронной торговли.

"Актуальное значение имеют вопросы развития и диверсификации глобальных логистических цепочек, транспортных коридоров, формирование единой транзитной сети", - подчеркнул глава Узбекистана. Он отметил проект создания Среднего транспортного коридора, а также других маршрутов, проходящих через страны объединения "к рынкам Китая, Южной Азии и Европы". 

Теги:
КазахстанУзбекистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
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