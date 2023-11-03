3 ноября, 09:23
Военная операция на Украине

Нидерланды направят Украине дополнительную военную помощь на €500 млн

И.о. министра обороны страны Кайсу Оллонгрен отметила, что речь идет о боеприпасах

ГААГА, 3 ноября. /ТАСС/. Нидерланды направят новый пакет военной помощи Украине на €500 млн. Об этом сообщила газета Het Financieele Dagblad  со ссылкой на и.о. министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.

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"Им нужна определенная поддержка, чтобы продолжать борьбу, - отметила и.о. министра. - В данном случае речь идет о боеприпасах. В этом плане мы смогли предложить Украине новый пакет помощи".

Он будет направлен в 2024 году, а его общий объем составит около €500 млн. Из них около €260 млн будет потрачено на артиллерийские снаряды, еще €240 млн пойдут на поставку танковых снарядов.

Нидерланды продолжат оказывать военную помощь Украине "столько, сколько это необходимо", добавила Оллонгрен.

По данным издания, помощь была обещана Оллонгрен 2 ноября на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Рустемом Умеровым, состоявшейся в рамках ее визита на Украину.

С начала конфликта на Украине Нидерланды без учета данного пакета выделили Украине военную помощь на €2,1 млрд. В настоящее время страна тесно сотрудничает с партнерами для подготовки украинских пилотов и последующей передаче Украине американских истребителей F-16. 

Теги:
УкраинаНидерландыЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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