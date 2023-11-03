3 ноября, 09:30
Палестино-израильский конфликт

Число погибших на Западном берегу палестинцев с 7 октября возросло до 143

По данным Минздрава Палестины, минувшей ночью в ходе рейдов не менее девяти человек погибли, десятки получили ранения

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Общее число палестинцев, погибших на Западном берегу реки Иордан после начала 7 октября очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке, увеличилось до 143.

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Такие данные привел в своем Telegram-канале Минздрав Палестины.

Согласно информации ведомства, минувшей ночью в ходе рейдов, проведенных израильскими военными в населенных пунктах на Западном берегу, не менее девяти человек погибли, десятки получили ранения, было повреждено несколько объектов местной инфраструктуры. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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