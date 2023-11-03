Бойцы ХАМАС нанесли удары по израильским бронемашинам и танку в Газе

Бойцы группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" ранее обстреляли израильский бульдозер и бронетранспортер из гранатомета, а также с помощью снарядов "Аль-Ясин - 105"

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Члены группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом палестинского радикального движения ХАМАС, нанесли удары по танку и бронемашинам армии Израиля на севере сектора Газа.

"[Бойцы] Бригад [Иззэддина] аль-Кассама поразили сионистский танк четырьмя снарядами "Аль-Ясин - 105", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки. Кроме того, они нанесли удары по трем бронеавтомобилям армии Израиля на северо-западе сектора Газа, а также по бронемашинам, которые въехали в анклав в районе кибуца Эрез.

В четверг вечером, добавили в движении, бойцы группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" обстреляли израильский бульдозер и бронетранспортер из гранатомета, а также с помощью снарядов "Аль-Ясин - 105".