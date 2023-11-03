3 ноября, 09:33,
обновлено 3 ноября, 09:48

Ереван заявил, что встреча представителей Армении и Украины не была направлена против РФ

У мероприятия "была более широкая повестка", отметил замруководителя армянского МИД Паруйр Ованнисян

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Состоявшаяся на Мальте встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и Андрея Ермака, возглавляющего офис президента Украины, не носила антироссийского характера. Об этом заявил на брифинге в парламенте заместитель руководителя армянского МИД Паруйр Ованнисян.

"Данная платформа была платформой секретарей Совбеза. Я бы не сказал, что она была посвящена Украине, у нее была более широкая повестка. Такая оценка не соответствует действительности, учитывая повестку дня этой встречи", - ответил он журналисту, спросившему, носила ли встреча Григоряна и Ермака антироссийский характер. 

Теги:
АрменияУкраинаРоссия
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