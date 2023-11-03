СМИ: США опасаются оказаться в изоляции из-за поддержки Израиля

Высокопоставленные американские чиновники также обеспокоены "израильскими методами ведения войны" и не уверены, что "смогут обуздать" еврейское государство, сообщил телеканал NBC News

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. США опасаются, что страна может "оказаться в изоляции" из-за критики со стороны международного сообщества ее позиции в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По его информации, власти США "обеспокоены тем, что [страна] может оказаться в большей изоляции на мировой арене из-за тесного сотрудничества президента Джо Байдена с Израилем". Высокопоставленные американские чиновники также обеспокоены "израильскими методами ведения войны" и не уверены, что "смогут обуздать" еврейское государство. В Вашингтоне опасаются критики со стороны международного сообщества, которое может возложить на США часть ответственности за действия израильских военных.

"Друзьям Израиля пора признать, что [его] нынешняя тактика наносит неприемлемый ущерб гражданскому населению и вряд ли [позволит] достигнуть цели по ликвидации угрозы со стороны [палестинского движения] ХАМАС", - приводит NBC News слова сенатора Криса Мерфи (демократ от штата Коннектикут). Как отмечает телеканал со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников американской администрации, по мере эскалации конфликта разногласия между Вашингтоном и еврейским государством "будут только усиливаться". Действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) "наносят ущерб дипломатическому влиянию США" в регионе.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США и его советники предупреждают в частных беседах руководство Израиля, что страдания гражданского населения в секторе Газа ослабляют поддержку военной операции ЦАХАЛ. Кроме того, Вашингтон предупреждает еврейское государство о растущем недовольстве мировой общественности по поводу методов и средств ведения операции против ХАМАС. Американские чиновники считают, что у ЦАХАЛ есть "недели, а не месяцы", чтобы выполнить свои поставленные цели прежде, чем "волнения по поводу страданий гражданского населения и призывы к прекращению огня достигнут переломного момента".