3 ноября, 09:46
Палестино-израильский конфликт

Sky: Блинкен предложит ввести гуманитарную паузу в Газе в обмен на освобождение заложников

По данным телеканала Sky News Arabia, госсекретарь США также потребует от израильской стороны предоставить разрешение на передвижение транспортных средств Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и Международного комитета Красного Креста

ДУБАЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль предложит ввести в секторе Газа гуманитарную паузу на 12 часов с возможностью продления в обмен на освобождение большинства иностранных заложников.

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Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на палестинские источники.

По их сведениям, Блинкен также потребует от израильской стороны предоставить разрешение на передвижение транспортных средств Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и Международного комитета Красного Креста. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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