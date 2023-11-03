Армения заявила об отсутствии предложений от РФ организовать встречу Мирзояна и Байрамова

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Ереван не получал от Москвы официального предложения организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Об этом заявил на брифинге в парламенте заместитель руководителя армянского дипведомства Паруйр Ованнисян.

"Я не информирован о таком предложении. Кажется, оно было озвучено как идея, не знаю о конкретных шагах", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса журналиста.

Ранее о готовности России организовать такую встречу сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.