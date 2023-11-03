3 ноября, 09:56,
обновлено 3 ноября, 10:06

МИД Армении прокомментировал решение открыть генконсульство РФ в Капане

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Решение России открыть генеральное консульство в расположенном близ границы с Азербайджаном городе Капан Сюникской области Армении будет способствовать развитию отношений между Москвой и Ереваном. Об этом заявил на брифинге в парламенте заместитель руководителя армянского внешнеполитического ведомства Паруйр Ованнисян.

"Генконсульство - это не военная база, но оно способствует сотрудничеству, это акт политического внимания, однако я не стал бы связывать его со сферой безопасности", - сказал дипломат. 

Теги:
АрменияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация