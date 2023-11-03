СМИ: США не заинтересованы в защите мирного населения в Палестине

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Израиль наращивает масштабы "безрассудной атаки" в секторе Газа, в результате чего увеличивается число жертв среди мирного населения

СЕУЛ, 3 ноября./ТАСС/. Власти США своей поддержкой подталкивают Израиль к военным преступлениям и лишь "делают вид", что заинтересованы в защите мирного населения в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении представителя Корейского комитета юристов, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Представитель комитета сказал, что США активно подстрекают Израиль к атаке на сектор Газа, усиливая поддержку этой страны. Он напомнил, что Вашингтон отправил в регион две авианосные группы, штурмовой десантный корабль, развернул системы ПРО, такие как THAAD и Patriot. Власти США внесли в парламент пакет финансовой помощи Израилю на 14,3 млрд. "Это показывает, что США [только] с виду болтают об остановке эскалации ситуации", - заявил он.

Как указывается в материале, Израиль наращивает масштабы "безрассудной атаки" в секторе Газа, в результате чего увеличивается число жертв среди мирного населения. Из-за "беспорядочных воздушных атак, артобстрелов" Израиля в секторе Газа погибли более 8 тыс. палестинцев, в том числе примерно 3 тыс. детей и 2 тыс. женщин. Кроме того, 20 тыс. человек получили ранения.

Представитель комитета также напомнил о действиях американской дипломатии: 18 октября США наложили вето на проект резолюции на заседании СБ ООН, ссылаясь на право Израиля на самозащиту. 26 октября Соединенные Штаты препятствовали принятию проекта резолюции на заседании, выступая за "временное прекращение огня", а не за "немедленное перемирие". "Это ясно подтверждает, что они не интересуются защитой мирных жителей в секторе Газа", - резюмировал юрист.

"Односторонняя политика США в отношении Израиля и их безрассудная военная поддержка являются крупнейшим военным преступлением, которое приводит к массовым убийствам невинного арабского населения. Именно США должны предстать в Международном уголовном суде и должны быть изгнаны из Совета ООН по правам человека. Искоренение двойных стандартов США, прибегающих к произволу и своеволию во всех уголках мира, является предпосылкой установления справедливого международного порядка", - говорится в заявлении.

В качестве примера двойных стандартов юрист указал на различия в реакции США на события на Украине и в Палестине. "США, которые, ссылаясь на "защиту мирного населения" на Украине, гвалтом кричали о "гуманитарной катастрофе", хранят молчание в отношении зверского убийства жителей Израилем, активно потворствуют и поддерживают его - вот апогей двойных стандартов", - говорится в заявлении.