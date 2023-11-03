Глава МИД Армении утверждает, что Азербайджан занимает 200 кв. км территории страны

Арарат Мирзоян не уточнил, когда именно под контроль Азербайджана перешли отдельные участки

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Площадь территории Армении, находящейся под контролем Азербайджана, достигла после обострений на границе между двумя странами в 2021 и 2022 годах около 200 км. Об этом в парламенте заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Азербайджан оккупировал 200 кв. км территории Республики Армения. У нас есть территория в Армении, которая с 1990-х годов и по сегодняшний день находится под контролем Азербайджана. Есть и более свежие примеры", - заявил он.

Мирзоян добавил, что эта цифра включает территории, которые оказались под контролем Азербайджана с 1990-х годов, в том числе после обострений в мае 2021 года и в сентябре 2022 года. При этом Мирзоян не уточнил, когда именно под контроль Азербайджана перешли отдельные участки.

Замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян уже после заявления Мирзояна уточнил на брифинге, что эта цифра в 200 кв. км является приблизительной.

Обострения на границе

12 мая 2021 года произошло ухудшение обстановки на границе Армении и Азербайджана. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях корректировки границы пытались провести определенные работы в одном из районов Сюникской области. С тех пор обе стороны периодически сообщали об инцидентах.

В ночь на 13 сентября 2022 года Минобороны Армении сообщило об артобстрелах населенных пунктов страны со стороны ВС Азербайджана. В Баку заявили, что это ответ на провокации со стороны Еревана. Позднее Азербайджан сообщал о достижении договоренностей о прекращении огня, однако Армения заявила о продолжении обстрелов. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. Стороны периодически сообщают о новых инцидентах на границе.

После обострений Ереван обвинял Баку в попытках занять часть своей территории, однако сразу после столкновений стороны не приводили конкретных данных об изменении контроля над территориями.