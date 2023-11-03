Литва за 10 лет потратит €3,1 млрд на создание резерва боеприпасов

На сами боеприпасы будет направлено 90% этой суммы, 10% - на различные инженерные средства

ВИЛЬНЮС, 3 ноября. /ТАСС/. Более €3,1 млрд в течение 10 лет будут направлены Литвой на формирование запасов боеприпасов всех типов. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Наряду с приобретением современной военной техники значительное внимание уделяется арсеналу боеприпасов. На создание необходимых запасов в течение ближайших 10 лет будет отпущено €3,1 млрд", - приводятся в сообщении слова министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

На сами боеприпасы будет направлено 90% этой суммы, 10% - на различные инженерные средства.

Как отметило Минобороны, за последние три года ассигнования на приобретение боеприпасов увеличились в три раза. "В течение 2021-2023 годов на эти цели было выделено почти €750 млн. На формирование резерва боеприпасов ежегодно отпускается 16% оборонного бюджета", - уточнило ведомство.