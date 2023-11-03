3 ноября, 10:21

Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным электрификацию дороги от Бреста до Казани

Стороны также поговорили о создании инфраструктуры для электротранспорта

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавней беседе с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил совместное развитие инфраструктуры для электротранспорта. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его информации, Лукашенко в ходе посещения БелАЭС в Гродненской области рассказал, что в разговоре с Путиным, в частности, обсуждал "электрификацию дороги от Бреста до Казани и далее - создание инфраструктуры для электротранспорта".

В новость внесена правка (14:25 мск) - передается в новой редакции, уточняется, что речь идет не о железной дороге 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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