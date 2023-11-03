СМИ: экс-премьер Пакистана обжаловал арест по делу о разглашении гостайны

По данным газеты The Express Tribune, Имран Хан добивается освобождения, чтобы лично возглавить кампанию на выборах в парламент

ИСЛАМАБАД, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Пакистана, лидер оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан направил в Верховный суд страны апелляцию с просьбой отменить его арест по делу о разглашении государственной тайны и выпустить на свободу под залог. Об этом сообщила газета The Express Tribune.

В апелляции политик попросил высшую судебную инстанцию признать недействительными действия Высшего суда Исламабада, который на прошлой неделе отверг его просьбу об освобождении и признал заключение под стражу Хана правомерным. Верховный суд принял апелляцию Хана к рассмотрению.

Бывший глава пакистанского правительства и экс-министр иностранных дел, вице-председатель ДЗС Шах Мехмуд Куреши по решению Высшего суда Исламабада содержатся в заключении по обвинению в разглашении дипломатического шифра и переписки МИД, а также нарушении закона о гостайне. 1 ноября специальный суд по рассмотрению дел о разглашении гостайны начал судебный процесс над ними по выдвинутым обвинениям. Несмотря на это, бывший премьер-министр активно добивается своего освобождения, чтобы лично возглавить предвыборную кампанию ДЗС на запланированных на 8 февраля 2024 года выборах в парламент.

Следствие в отношении Хана началось после того, как 27 марта 2022 года он публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по словам политика, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе своего визита в Москву в феврале 2022 года".

Хан был смещен с поста главы правительства 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия в связи с обвинениями в коррупции. Позже Хан не смог предоставить следствию упомянутую шифрованную дипломатическую телеграмму, заявив об "утере" данного документа.