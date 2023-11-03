3 ноября, 10:50
Палестино-израильский конфликт

Посол Палестины в Малайзии призвал к бойкоту Starbucks и McDonald's

Валид Абу Али считает, что общественности стоит бойкотировать франшизы, связанные с Израилем и поддерживающие его

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Палестинский посол в Малайзии Валид Абу Али призвал общественность к бойкоту израильских продуктов, а также франшиз, связанных с Израилем и поддерживающих его. В их числе он назвал Starbucks и McDonald's.

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"Мы ценим любые меры в поддержку Палестины и ее людей. Бойкот израильских продуктов и франшиз, поддерживающих Израиль, приводит к сокращению страданий палестинцев", - цитирует его издание New Straits Times.

Ранее малайзийская общественность инициировала призывы к бойкоту израильских товаров и распространяла в соцсетях списки компаний, от услуг которых предлагается отказаться, отмечает издание. Среди них были многие известные компании, в том числе Coca-Cola, Nestle, IBM, KFC, McDonald's и Starbucks.

"Я призываю малайзийцев, палестинцев, арабов, мусульман и всех, кто защищает права человека и демократию, принять участие в минимальных действиях по бойкоту продуктов [компаний], поддерживающих Израиль", - добавил посол. "Если вы пойдете и купите кофе в Starbucks, вы косвенно поддержите израильского солдата, стреляющего в палестинца или убивающего его. Аналогично, когда вы идете в McDonald's и покупаете чашку кофе или гамбургер, вы на самом деле поддерживаете Израиль", - считает Валид Абу Али.

По его мнению, бойкот может оказать влияние на израильскую экономику. "Это может оказать давление на нынешнее израильское правительство, которое обвиняется в совершении терактов против Палестины", - отметил посол. 

Теги:
МалайзияПалестинаПалестино-израильский конфликт
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