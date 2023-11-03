В Польше заявили, что договор сил оппозиции о коалиции будет готов до заседания Сейма

Лидер партии "Польша-2050" Шимон Холовня признал, что стороны еще не договорились о разделе министерских постов в новом правительстве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Коалиционный договор оппозиционных партий и объединений Польши, прошедших в Сейм в результате парламентских выборов 15 октября, будет готов до первого заседания Сейма (нижней палаты парламента) нового созыва. Об этом заявил в эфире телеканала TVN24 лидер партии "Польша-2050" Шимон Холовня.

"Есть вариант текста коалиционного соглашения, очень хороший текст, - сказал политик. - Он будет готов до первого заседания Сейма".

По словам Холовни, соглашение состоит из нескольких пунктов и, вероятно, будет обнародовано на следующей неделе. Доработка документа "займет еще два-три дня", сказал он.

Политик признал, что стороны еще не договорились о разделе министерских постов в новом правительстве, но сообщил, что "Польша-2050" рассчитывает на кресла министров климата и энергетики.

На выборах 15 октября оппозиционные силы в составе объединения "Гражданская коалиция" (ГК), движения "Третий путь" (в него входит "Польша-2050") и партии "Левые" получили большинство в 460-местном Сейме. Сформировать свое правительство оппозиция сможет в том случае, если президент Польши Анджей Дуда назначит на пост премьер-министра лидера ГК Дональда Туска.

Первое заседание Сейма нового созыва состоится 13 ноября.