Министерство промышленности КНР планирует массовый выпуск роботов-андроидов

В документе, опубликованном на сайте министерства, говорится о планах Китая к 2025 году достичь международного передового уровня и массового производства гуманоидных роботов

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Китай намерен совершить к 2025 году прорыв в создании и массовом выпуске человекоподобных роботов. Об этом говорится в документе, опубликованном Министерством промышленности и информационных технологий КНР.

Сегмент человекоподобных роботов в стране к 2025 году "достигнет международного передового уровня и массового производства". К 2027 году способности человекоподобных роботов в вопросе технологических инноваций будут значительно улучшены и Китай станет в этой области "конкурентоспособным на международном уровне", говорится в документе под названием "Руководящее мнение по инновациям и развитию человекоподобных роботов".

Издание "Цзинцзи цанькао бао" приводит интервью неназванного представителя министерства, отвечающего за департамент науки и техники. Он, в частности, заявил, что "человекоподобные роботы воплотят передовые технологии, такие как искусственный интеллект, высокотехнологичное производство и новые материалы, и, как ожидается, станут прорывными продуктами после компьютеров, смартфонов и транспортных средств на новых источниках энергии".

В ближайшее время в Китае, сообщил он, планируется создать 2-3 крупных производства по выпуску гуманоидных роботов, а также сеть специализированных малых и средних предприятий, сформировать 2-3 агломерационные зоны промышленного развития, которые будут "глубоко интегрированы в реальную экономику, став новым важным двигателем экономического роста".