Экс-премьер Молдавии назвал кампанию по местным выборам самой недемократичной в истории

Владимир Филат заявил, что проевропейская власть Молдавии манипулировала сообщениями, обрушивая их на избирателей, а Центральная избирательная комиссия "действовала как филиал правящей партии"

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Избирательная кампания по предстоящим 5 ноября выборам в местные органы была самой недемократичной в истории Молдавии. Об этом заявил бывший премьер республики Владимир Филат, возглавляющий Либерально-демократическую партию, которая была ядром правящей проевропейской коалиции с 2009 по 2016 годы.

"Это самая мошенническая и недемократическая избирательная кампания в истории Республики Молдова. Мы знаем, что итоги этих выборов будут искажены и отразят лишь малую часть волеизъявления граждан. В стране установлен авторитарный режим, органы власти вовлечены в атаки на кандидатов, которых принуждали идти под знаменами правящей Партии действия и солидарности, либо не идти вовсе", - написал Филат в своем Telegram-канале.

По его словам, проевропейская власть Молдавии манипулировала сообщениями, обрушивая их на избирателей, а Центральная избирательная комиссия "действовала как филиал правящей партии". "Если бы в стране действительно велась борьба с пропагандой, то первой следовало бы наказать правящую партию", - считает Филат.

По данным, которые представило накануне маркетинговое агентство iData, кандидатов от правящей партии на предстоящих выборах в местные органы власти готовы поддержать 19,9% избирателей. Далее в рейтинге предпочтений расположились оппозиционные Партия социалистов с 13,2%, партия "Шанс" с 11,3% и "Национальное альтернативное движение" мэра Кишинева Ивана Чебана с 8,4%.

Наблюдатели отмечают, что эти выборы должны продемонстрировать реальный рейтинг ПДС, которая выиграла досрочные выборы 2021 года и самостоятельно сформировала правительство. С лета прошлого года в Молдавии проходят акции протеста. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен и уровнем бедности в стране. В прошлом году подобные митинги в Кишиневе заканчивались столкновением с полицией. На этом фоне в феврале в отставку с поста премьера ушла Наталья Гаврилица.