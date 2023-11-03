Глава МИД Кувейта назвал переговоры с Лавровым плодотворными и конструктивными

Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах также назвал отношения между Москвой и Эль-Кувейтом "прочными и историческими"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах назвал состоявшиеся в Москве переговоры с его российским коллегой Сергеем Лавровым плодотворными и конструктивными.

"Наши переговоры сегодня были плодотворными и конструктивными", - заявил он на пресс-конференции, добавив, что в ходе встречи обсуждались "пути развития двусторонних отношений между Кувейтом и Россией" и проблемы региональной повестки, в том числе ситуация в секторе Газа.

Глава кувейтского МИД также назвал отношения между Москвой и Эль-Кувейтом "прочными и историческими", отметив, что его страна гордится связями с РФ и уровнем их развития.